Чалов объяснил, почему в один момент перестал прогрессировать в ЦСКА

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов вспомнил свой неудачный период в карьере.

«Пошло это где-то с позапрошлой зимы, когда перешел Рондон. Он получил больше доверия, а я понимал: есть шанс только на замену, да и то не факт. Вышел бы я и сыграл хорошо — но дальше бы не получил места в старте. Прогрессировать в таком положении не получалось», — приводит слова Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

После 17 туров «армейцы» идут на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.