Гаврилов: «Месси сам научит вас, как надо играть, Роналду и Неймар так же»

Бывший игрок московских клубов «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» Юрий Гаврилов поделился своим мнением о современной роли главного тренера в команде.

«Чему вы научите Месси? Он сам научит вас, как надо играть. И Роналду, и Неймар так же. Задача тренера или менеджера, как их сейчас называют, - подобрать игроков так, чтобы они дополняли друг друга, превратились в команду», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Также немаловажной задачей, по мнению специалиста, является создание наставником коллектива такой атмосферы, при которой внутри команды не будет дедовщины и отдельных, общающихся по большей части только между собой, групп игроков.