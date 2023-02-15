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Гаврилов: «Бесков был авторитет в «Спартаке»

15 Февраля 2023 • 23:04 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своими воспоминаниями о наставнике «красно-белых» Константине Бескове.

«Бесков был авторитет в «Спартаке». Он сам играл на высоком уровне, о футболе знал всё», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что московский специалист не просто так сделал тот «Спартак» одной из сильнейших команд страны. Константин Бесков обладал навыком правильного применения игровых качеств футболистов.

«Если проанализировать тот состав, который был в 1980-х, можно увидеть, что у нас в обороне, например, играли практически одни нападающие», - добавил Гаврилов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Константин Бесков
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