Сунгатулин: У меня нет цели вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». Напомним, 21-летний хавбек является воспитанником «красно-белых».

«Было бы классно, но не могу сказать, что это именно цель. Она у меня другая — каждый день развивать свою карьеру и становиться лучше. А в каком клубе окажусь — тут уже как пойдет. Сейчас хочу стабильно играть в основном составе «Урала», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Футболист отметил, что у него нет обиды на «Спартак» из-за непредоставленного шанса в основе, есть только благодарность за девять лет в системе клуба.

Напомним, текущей зимой «Урал» выкупил права у «Спартака» на Сунгатулина. В этом сезоне полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.