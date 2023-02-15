Озбилиз: «В России мне всегда нравилось»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и краснодарской «Кубани» Араз Озбилиз поделился своими воспоминаниями о времени, проведённом в российском футболе.

Армянский и нидерландский спортсмен называл «крутым» своё времяпрепровождение в России, несмотря на то, что признался в наличии трудностей при выступлениях в столичной «красно-белой» команде в связи с острой необходимостью демонстрации нужных результатов.

«В «Аяксе» мне тоже было хорошо. 15 лет провёл в клубе, это мой дом. Но в России мне всегда нравилось, крутое время было», - приводит слова 32-летнего футболиста Sport24.