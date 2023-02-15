Чалов — об интересе со стороны «Венеции»: «Слышал только в медиа»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался об интересе со стороны «Венеции».

«Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» — бывает, вкидывают кто-то из СМИ», — приводит слова Чалова Sport24.

Футболист отметил, что из серьезных вариантов летом у него был «Базель», в котором он мог остаться после аренды.

В текущем сезоне 24-летний Чалов провел 21 матч с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8,5 миллионов евро.