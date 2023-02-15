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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин считает Слуцкого хорошим специалистом

15 Февраля 2023 • 22:15 Комментировать

Бывший полузащитник финской «КайХи» Сергей Балахнин высказался о недавно возникшем отрицательном отношении к тренеру Леониду Слуцкому со стороны многих футбольных деятелей.

Специалист признался, что не может дать ответ на вопрос о намеренности негативных действий и их координированности, однако отметил, что проявление подобного рода ситуаций в кризисный период известных людей является обыденностью.

«Скажите мне, кто из них наших специалистов работал в таких странах, как Англия, Нидерланды? С одной стороны, можно сказать, у него там не совсем получилось. С другой, туда даже не приглашали никого, кроме Слуцкого», - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Балахнин
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