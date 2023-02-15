Иван Игнатьев: «Приход Дзюбы в «Локо» меня мотивирует»

Молодой форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев заявил, что приход в «Локо» звёздного конкурента на его позицию его замотивировал.

«Уже настраиваемся на матч со «Спартаком», до него осталась всего неделя, скоро стартует подготовка к игре. Своей работой на сборах доволен, а появление в команде Артёма Дзюбы только дало мне новую мотивацию. Буду учиться у него чему-то», - рассказал Игнатьев клубному YouTube-каналу.

Напомним, что на прошлой неделе контракт до конца сезона с «железнодорожниками» заключил 34-летний нападающий Артём Дзюба.

Через неделю в Кубке России «Локомотив» примет дома «Спартак», матч станет первым в серии игр между клубами на стадии 1/8 финала.