Мелкадзе рассказал о конфликте с Талалаевым

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе вспомнил свою работу в «Ахмате» под руководством Андрея Талалаева.

«Мне не кажется, что своими специфическими методами Талалаев хотел меня раскачать. Это неблизкие для меня методы. Там я больше думал, чтобы не сойти с ума. В «Ахмате» я мало думал о футболе», — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Футболист отметил, что это не касается города, в Грозном созданы отличные условия для развития. Помимо этого, нападающий рассказал, что конфликт с Талалаевым у него начался сразу после того, как он не смог забить пенальти в ворота «Ростова».

Напомним, Мелкадзе выступал за «Ахмат» на правах аренды в сезоне-2020/2021.