Игнатьев: «Карьера Кокорина на высоком уровне завершена»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах Александра Кокорина на фоне его яркой игры за кипрский «Арис».

«Лично мне кажется, что Кокорин не вернётся в Серию А и не перейдёт в другой серьёзный европейский чемпионат. Не думаю, что такое произойдёт. Его карьера на высоком уровне завершена», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, возвращение в Италию было бы возможно при хорошей игре за «Фиорентину», отметив, что Кокорин вряд ли заиграет где-либо, кроме Кипра.

Напомним, что с января 2021 по сентябрь 2022 Александр выступал за коллектив Серии А, не отметившись забитыми мячами в 11 встречах во всех состязаниях.