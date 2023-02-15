Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Карьера Кокорина на высоком уровне завершена»

15 Февраля 2023 • 21:27 Комментировать

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах Александра Кокорина на фоне его яркой игры за кипрский «Арис».

«Лично мне кажется, что Кокорин не вернётся в Серию А и не перейдёт в другой серьёзный европейский чемпионат. Не думаю, что такое произойдёт. Его карьера на высоком уровне завершена», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, возвращение в Италию было бы возможно при хорошей игре за «Фиорентину», отметив, что Кокорин вряд ли заиграет где-либо, кроме Кипра.

Напомним, что с января 2021 по сентябрь 2022 Александр выступал за коллектив Серии А, не отметившись забитыми мячами в 11 встречах во всех состязаниях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
21:58 · Кубок России
Канчельскис рассказал, как «Локомотив» может сгладить неудачный сезон
21:48 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе поспорил с российским комментатором на итоговое место «Сочи»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе рассказал о конфликте с Талалаевым
21:41 · Россия. Премьер-лига
Чалов назвал самого комфортного партнёра на поле
21:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов назвал две причины своей результативности в РПЛ
21:27 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Карьера Кокорина на высоком уровне завершена»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Уход Кузяева не ослабит «Зенит»
21:12 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» объяснили, почему не смогли удержать Сычевого
21:06 · Россия. Премьер-лига
Дарвин – об Абаскале в «Спартаке»: «Чувствуется рука тренера, чувствуется порядок» 1
21:04 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Я даже не знал, что у Абаскаля заканчивается контракт, сегодня поздравили его с продлением»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился впечатлениями от игры ЦСКА и «Динамо»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов назвал самый громкий трансфер РПЛ этой зимой
20:46 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Урала» Сунгатулин рассказал, сколько денег в месяц ему необходимо для комфортной жизни 6
20:38 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «В ЦСКА многих скосил вирус»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о пропуске сборов «Спартака» Промесом
Все новости
Рекомендуем