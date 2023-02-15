В «Оренбурге» объяснили, почему не смогли удержать Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, почему клуб не смог сохранить нападающего Владимира Сычевого. Напомним, 26-летний форвард перебрался в «Крылья Советов».

«От клуба и непосредственно от нас ничего не зависело. Все, что могли сделать — пролонгировать контракт и увеличить сумму отступных — мы сделали. Дальше это был его выбор», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

По мнению функционера, уход Сычевого кардинально ничего не изменит в игре команды, «Оренбург» будет продолжать играть в атаку с использованием прессинга.

В текущем сезоне Сычевой провел 19 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал два ассиста.