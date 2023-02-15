Зобнин: «Я даже не знал, что у Абаскаля заканчивается контракт, сегодня поздравили его с продлением»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал продление трудового соглашения «красно-белыми» с наставником команды Гильермо Абаскалем.

«На самом деле мы не думаем об этом. Я даже не знал, что у него контракт заканчивается. Все мысли о подготовке. Какой тренер или футболист подписал, мы не думаем. Сегодня поздравили Абаскаля, но в целом атмосфера в команде хорошая», — заявил Зобнин на YouTube-канале «красно-белых».

Ранее «Спартак» объявил о продлении сотрудничества с 33-летним испанцем до 2025 года.

Столичный клуб занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков после 17 туров.