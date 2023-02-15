Хавбек «Урала» Сунгатулин рассказал, сколько денег в месяц ему необходимо для комфортной жизни

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни.

«Для комфортной жизни мне нужно в месяц 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», — приводит слова Сунгатулина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Сунгатулин принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Урал» идет на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.