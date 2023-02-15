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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек «Урала» Сунгатулин рассказал, сколько денег в месяц ему необходимо для комфортной жизни

15 Февраля 2023 • 20:46 Комментировать (6)

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни.

«Для комфортной жизни мне нужно в месяц 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», — приводит слова Сунгатулина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Сунгатулин принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Урал» идет на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Фаниль Сунгатулин
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
15 Февраля 2023 в 20:51
ай. энта он экономиц на 100 тыр.. эт чё я на трицатку - сытый-пьяный и нос ф тобаке.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
15 Февраля 2023 в 21:13
ай..бро ни умеит энта маладёш жить..)) фсем маркофку слатку падавай..)) нет штобы репу затачить с сухарями..)) сафсем никчёмнаи растут..язви их..))
ингерман
15 Февраля 2023 в 21:15
ай бро прапашые ани.. атрицательна силекция называца.. во как.. )))
wild cat
15 Февраля 2023 в 21:19
праф ты бро..)) где та мы их патиряли..ни приучили к падножнаму корму..ягатки там грибочки ну прочия саланина..))
ингерман
15 Февраля 2023 в 21:23
ай бро у мине одне роственики в пермскам крае в тайге живуть возле камы.. с реки с огороду из лесу кормяца.. ле-по-та и натур прадукт.. да и мы сами не промахи.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
15 Февраля 2023 в 21:27
да канэшна бро..)) мы ышо сами магём сибя пракармить..)) где лася дабыть..где кабанчика завалить..где рыбину диковинну налавить..)) ане пра энта дажы и ни знають..)) так идумают шо энта фсё токма в магазини водица..)) ущербнаи..жызни ни знають..))
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