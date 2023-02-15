Даса: «Динамо» важно начать с кубковых побед, а дальше выигрывать и в РПЛ»

Защитник «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос о целях команды во второй половине сезона.

«Не хочу говорить, это для команды. Надо быть спокойными, идти шаг за шагом, по плану. А не говорить громких вещей. Важно начать с кубковых побед, а дальше выигрывать и в РПЛ», — передает слова Дасы Sport24.

Футболист признался, что доволен своей карьерой в России, но всегда хочется прогрессировать и добиваться большего.

В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в 13 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков за 17 туров.