Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Окоча: «Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ»

15 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать

Знаменитый нигерийский футболист Джей-Джей Окоча высказался об уровне российского футбола.

«К сожалению, ни один российский клуб мне не делал предложения за всю мою карьеру. Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ. Не знаю всех тонкостей вашего футбола, но наслышан о фанатах — мне многие говорили, что они сумасшедшие просто, мне нравятся такие болельщики», — заявил экс-полузащитник «Пари Сен-Жермен» и «Фенербахче» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению нигерийца, Россия является более хоккейной страной, чем футбольной, отметив, что ему тяжело переносить местный холод. Тем не менее Окоча считает, что в России высокий уровень футбола и любви фанатов, что стало понятно по итогам ЧМ-2018.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джей-Джей Окоча
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
20:38 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «В ЦСКА многих скосил вирус»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о пропуске сборов «Спартака» Промесом
20:30 · Россия. Премьер-лига
Шишкин – о Захаряне в Турции: «Не стоит менять шило на мыло»
20:29 · Кубок России
Зобнин: «Все мысли о «Локомотиве»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «В ЦСКА не могут позволить себе терять очки»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» важно начать с кубковых побед, а дальше выигрывать и в РПЛ»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Окоча: «Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал замену Дивеева в матче с «Динамо»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович прокомментировал поражение в товарищеском матче против ЦСКА
20:10 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Галатасарай» был бы трамплином для Захаряна»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Трансферы ЦСКА? Надеемся, что будут
19:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Оздоева: «Кузяев уже много лет играет на высоком уровне, я уверен, что у Далера получится в Турции»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз объяснил, почему Карпин является хорошим тренером
19:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «До европейского уровня «Зениту» далеко, но внутри России они короли»
19:19 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА вырвал победу над «Динамо»
Все новости
Рекомендуем