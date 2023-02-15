Окоча: «Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ»

Знаменитый нигерийский футболист Джей-Джей Окоча высказался об уровне российского футбола.

«К сожалению, ни один российский клуб мне не делал предложения за всю мою карьеру. Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ. Не знаю всех тонкостей вашего футбола, но наслышан о фанатах — мне многие говорили, что они сумасшедшие просто, мне нравятся такие болельщики», — заявил экс-полузащитник «Пари Сен-Жермен» и «Фенербахче» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению нигерийца, Россия является более хоккейной страной, чем футбольной, отметив, что ему тяжело переносить местный холод. Тем не менее Окоча считает, что в России высокий уровень футбола и любви фанатов, что стало понятно по итогам ЧМ-2018.