Федотов: Трансферы ЦСКА? Надеемся, что будут

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферной работе клуба.

«Будут ли трансферы? Надеемся. И мы тоже спрашиваем все время, будут ли новички. Работа ведется во всех направлениях. То ли крючок у нас без жала… Соскакивают в последний момент», — передает слова Федотова портал Sport24.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит», у которого на счету 42 зачетных балла. Возобновление турнира состоится в начале марта.