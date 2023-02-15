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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Оздоева: «Кузяев уже много лет играет на высоком уровне, я уверен, что у Далера получится в Турции»

15 Февраля 2023 • 19:48 Комментировать

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился своим мнением насчёт перспектив игрока петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев уже много лет играет на высоком уровне. Мы все видим его потенциал. Если представить теоретически, то я уверен, что у Далера получится в Турции. У него для этого есть все качества: скорость, техническое оснащение», — считает Гаргаев, слова которого процитировало издание «РБ Спорт».

В нынешней кампании 30-летний Кузяев провёл 13 матчей за «сине-бело-голубых» в чемпионате России, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи на своих партнёров по команде.

Ранее Далер отказался подписывать новый контракт с командой из Санкт-Петербурга, сославшись на желание перейти в европейский чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев Далер Кузяев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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