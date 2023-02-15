Озбилиз объяснил, почему Карпин является хорошим тренером

Бывший футболист «Спартака» Араз Озбилиз высказался о наставнике «Ростова» и национальной сборной России Валерии Карпине.

«Карпин — очень хороший тренер, всегда это говорил. Почему? Он знает европейскую и российскую культуры, сам играл в Испании. И как человек он тоже очень хороший», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Напомним, 32-летний нападающий защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2016 год, а Карпин возглавлял «красно-белых» с 2009 по май 2012 года, а затем с ноября 2012 по 2014 год.

На данный момент Озбилиз выступает за армянский клуб «Урарту». Он подписал контракт с командой в начале этого года.