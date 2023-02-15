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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «До европейского уровня «Зениту» далеко, но внутри России они короли»

15 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать
В прошлом наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос про сравнение клуба из Санкт-Петербурга с французским «ПСЖ», сказав несколько слов и о московском «Спартаке».

«Зенит» — российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли. «Спартак»? Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет всё равно. Появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать в РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», — цитирует речь Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «сине-бело-голубые» занимают первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в солидном отрыве от идущего на втором месте «Спартака»

В активе «Зенита» 42 очка. У «красно-белых» — 36.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела ПСЖ
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