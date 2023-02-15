Агент Караваева рассказал о будущем игрока в «Зените»

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева, поделился новостями по поводу будущего игрока в клубе из Санкт-Петербурга.

«По продлению контракта Караваева пока нет новостей. Интерес от других команд? Наверное, есть, я не знаю, я ни с кем не общался. Скоро они возвращаются со сборов из Дубая, и я надеюсь, что уже будет конкретика по продлению контракта», – передаёт слова Бакулина Metaratings.ru.

Напомним, что контракт 27-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается по окончании сезона-2022/2023.

В нынешней кампании РПЛ на счету Караваева 12 матчей и одна голевая передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вячеслава в 6 миллионов евро.