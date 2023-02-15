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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Караваева рассказал о будущем игрока в «Зените»

15 Февраля 2023 • 18:57 Комментировать

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева, поделился новостями по поводу будущего игрока в клубе из Санкт-Петербурга.

«По продлению контракта Караваева пока нет новостей. Интерес от других команд? Наверное, есть, я не знаю, я ни с кем не общался. Скоро они возвращаются со сборов из Дубая, и я надеюсь, что уже будет конкретика по продлению контракта», – передаёт слова Бакулина Metaratings.ru.

Напомним, что контракт 27-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается по окончании сезона-2022/2023.

В нынешней кампании РПЛ на счету Караваева 12 матчей и одна голевая передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вячеслава в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев Иван Бакулин
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