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«Динамо» отреагировало на смерть отца Овечкина

15 Февраля 2023 • 18:55 Комментировать

«Динамо» отреагировало на трагическую новость о смерти Михаила Овечкина, отца известного хоккеиста Александра Овечкина.

«Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за всё! Покойтесь с миром», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Хоккеист Александр Овечкин является большим фанатом «Динамо». Летом прошлого года он даже поучаствовал в товарищеском матче московской команды против «Амкала». Овечкин провёл на поле не так много времени, но при этом успел забить с передачи Фёдора Смолова. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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