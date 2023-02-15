«Динамо» отреагировало на смерть отца Овечкина

«Динамо» отреагировало на трагическую новость о смерти Михаила Овечкина, отца известного хоккеиста Александра Овечкина.

«Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за всё! Покойтесь с миром», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Хоккеист Александр Овечкин является большим фанатом «Динамо». Летом прошлого года он даже поучаствовал в товарищеском матче московской команды против «Амкала». Овечкин провёл на поле не так много времени, но при этом успел забить с передачи Фёдора Смолова.