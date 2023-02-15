Кечинов считает, что Захарян пока не готов к переходу в топ-клуб

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Галатасарай».

«Мое мнение, что для топовой команды он еще не готов. Им интересовался «Челси» и еще ряд команд — даже если Арсен туда перейдет, не будет играть в основном составе. «Галатасарай» был нормальным вариантом, если он был», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Захарян может летом перейти в какой-нибудь средний европейский клуб, тогда у него будет возможность играть.

В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека три забитых мяча и шесть результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.