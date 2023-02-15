«Галатасарай» хочет заработать на Захаряне, считает Силкин

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Я думаю, что «Галатасарай» его хочет, чтобы его потом по мере возможности перепродать и заработать на этом. Хочет ли он на этом сделать выгоду? Да, другого я не вижу», — приводит слова Силкина Vseprosport.

По мнению эксперта, Захарян не сделает шаг вперед, перейдя в «Галатасарай», ведь это клуб без высоких амбиций. В «Динамо» ему комфортно, его все знают, просто нужно серьезнее отнестись к карьере и ждать предложение от более сильной команды, добавил Силкин.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов заплатить за 19-летнего хавбека 11 миллионов евро плюс 2 млн в качестве бонусов.