Дубль Игнатьева помог «Локомотиву» крупно победить на сборах

В среду «Локомотив» проводил в Дубае товарищеский поединок против клуба «Фурсан Хиспания». Команда Михаила Галактионова отпраздновала крупную победу со счётом 5:0.
В первом тайме за «железнодорожников» забил Константин Марадишвили. Во второй же половине встречи представители РПЛ были куда более эффективны в атаке. Иван Игнатьев оформил дубль, а ещё по голу забили Франсуа Камано и Дмитрий Баринов.
Нападающий Артём Дзюба отыграл один тайм, первый. Как видим, отметиться голом новобранцу «Локомотива» не удалось.
Уже 22 февраля «Локомотив» проведёт официальный матч – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.
Протокол игры
|(1:0) Марадишвили Константин22'
|(2:0) Камано Франсуа50'
|(3:0) Игнатьев Иван54'
|(4:0) Игнатьев Иван 58'
|(5:0) Баринов Дмитрий 67'
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Погостнов Егор•Магкеев Станислав•Смольников Игорь•Баринов Дмитрий•Куликов Даниил•Марадишвили Константин•Пиняев Сергей•Камано Франсуа•Дзюба Артём
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