Дубль Игнатьева помог «Локомотиву» крупно победить на сборах

В среду «Локомотив» проводил в Дубае товарищеский поединок против клуба «Фурсан Хиспания». Команда Михаила Галактионова отпраздновала крупную победу со счётом 5:0.

В первом тайме за «железнодорожников» забил Константин Марадишвили. Во второй же половине встречи представители РПЛ были куда более эффективны в атаке. Иван Игнатьев оформил дубль, а ещё по голу забили Франсуа Камано и Дмитрий Баринов.

Нападающий Артём Дзюба отыграл один тайм, первый. Как видим, отметиться голом новобранцу «Локомотива» не удалось.

Уже 22 февраля «Локомотив» проведёт официальный матч – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.