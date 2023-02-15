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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, сколько голов за «Локомотив» сумеет забить Дзюба

15 Февраля 2023 • 18:30 Комментировать

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, сколько голов за оставшиеся 13 туров сезона РПЛ по его мнению сможет забить нападающий Артём Дзюба, выступая за свою новую команду.

«Думаю, что Дзюба должен помочь «Локомотиву» не вылететь, но никто не знает, как сложится ситуация. Сколько голов он сможет забить? Пять, наверное, сможет. Самое главное, чтобы Артем набрал форму и помогал команде. Сейчас внимание будет приковано не к Дзюбе, а ко всему «Локомотиву», — сказал Булыкин, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Напоминаем, что контракт 34-летнего форварда с «Локомотивом» действует до конца нынешней кампании.

Ранее Дзюба имел опыт игры за турецкую команду «Адана Демирспор», в составе которой сумел забить 1 гол в 5 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба Адана Демирспор
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