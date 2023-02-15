Дзюба снова не забил за «Локомотив»

В среду «Локомотив» проводит товарищеский матч против клуба «Фурсан Хиспания». Новичок московской команды Артём Дзюба провёл на поле 45 минут, но не смог забить. Для 34-летнего форварда это уже второй матч за «железнодорожников, и снова он ушёл с поля без забитого мяча.

При этом форвард Иван Игнатьев, который заменил Артёма Дзюбу, оформил дубль. Второй гол нападающий забил пяткой.

Ближайший официальный матч, первый в 2023 году, «Локомотив» проведёт 22 февраля. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в таблице.