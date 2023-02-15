Агент Барбоза: «Сперцян — отличный футболист, он может играть на самом высоком уровне»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился своим мнением насчёт потенциального перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в какой-либо европейский чемпионат.

«Знаю его, но я думаю, что пока клубы смотрят и следят за ним, потом примут решение. Многое ещё впереди, здесь нужен более конкретный подход, пока анализируют и смотрят за игроком, есть интерес. Сперцян — отличный футболист, он может играть на самом высоком уровне», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Также Барбоза прокомментировал новость об интересе мадридского «Реала» к 22-летнему игроку, отметив, что на данный момент Эдуарда только лишь просматривают, но еще не готовы сделать конкретное предложение.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.