Денисов: «Промеса будет не хватать рядом с командой в любом случае»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий по поводу нападающего Куинси Промеса. Нидерландец, как известно, тренируется индивидуально в Москве – ни на один из зимних сборов футболист с командой не поехал.

Напомним, что накануне «Спартак» без Куинси Промеса прибыл в Турцию на заключительный зимний сбор.

«Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае, но у нас играют все, а не один человек. Думаю и надеюсь, что у него всё будет хорошо, и когда Куинси приступит к общим тренировкам, будет всё как прежде, и даже лучше», - высказался Денисов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Первый официальный матч в 2023 году «Спартак» проведёт уже 22 февраля – против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России.

Напомним, что после первой части чемпионата России Куинси Промес делит с Владимиром Сычевым первое место в рейтинге бомбардиров. Форварды забили по 14 голов.