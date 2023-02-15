Эдмилсон считает, что бразильские игроки повышают уровень РПЛ

Бывший игрок сборной Бразилии и чемпион мира Эдмилсон высоко оценил бразильских футболистов, играющих в Российской премьер-лиге.

«В Российской Премьер-Лиге играет много качественных бразильских футболистов. Не могу выделить какого-то одного игрока, который нравится мне больше всех остальных. Все бразильцы в РПЛ талантливые и перспективные, там действительно очень много хороших игроков», — цитирует речь Эдмилсона «РБ Спорт».

Также Эдмилсон признал, что игроки с бразильским паспортом однозначно повышают уровень РПЛ.

Напоминаем, что после 17 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023 занимает петербургский «Зенит», в активе которого 42 очка.

Лучшим бомбардиром лиги среди бразильских игроков является Малком, который сумел забить 12 голов за 17 игр нынешней кампании.