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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эдмилсон считает, что бразильские игроки повышают уровень РПЛ

15 Февраля 2023 • 17:55 Комментировать

Бывший игрок сборной Бразилии и чемпион мира Эдмилсон высоко оценил бразильских футболистов, играющих в Российской премьер-лиге.

«В Российской Премьер-Лиге играет много качественных бразильских футболистов. Не могу выделить какого-то одного игрока, который нравится мне больше всех остальных. Все бразильцы в РПЛ талантливые и перспективные, там действительно очень много хороших игроков», — цитирует речь Эдмилсона «РБ Спорт».

Также Эдмилсон признал, что игроки с бразильским паспортом однозначно повышают уровень РПЛ.

Напоминаем, что после 17 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023 занимает петербургский «Зенит», в активе которого 42 очка.

Лучшим бомбардиром лиги среди бразильских игроков является Малком, который сумел забить 12 голов за 17 игр нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Эдмилсон Фернандес Малком Филипе
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