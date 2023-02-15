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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Галатасарай» — сильнейший турецкий клуб, как наш «Спартак», Захаряну будет сложно там заиграть»

15 Февраля 2023 • 17:49 Комментировать
Газиантеп
0:3
Галатасарай
окончен

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Захарян, конечно, очень перспективный молодой футболист. Важно сейчас, чтобы он получал игровое время, а не сидел на замене где-то. «Галатасарай» — сильнейший турецкий клуб, как наш «Спартак». Там очень сложно заиграть», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал шесть ассистов. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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