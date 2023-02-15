Непомнящий: «Галатасарай» — сильнейший турецкий клуб, как наш «Спартак», Захаряну будет сложно там заиграть»

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Захарян, конечно, очень перспективный молодой футболист. Важно сейчас, чтобы он получал игровое время, а не сидел на замене где-то. «Галатасарай» — сильнейший турецкий клуб, как наш «Спартак». Там очень сложно заиграть», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал шесть ассистов. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.