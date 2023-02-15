Шавло: «Абаскаль заставляет каждого футболиста играть на максимум, хорошо, что он остался в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказал своё мнение на тему продления контракта с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Конечно, хорошо, что Абаскаль остаётся в «Спартаке». Успехи есть, команда при нём играет, показывает хороший футбол. Его контракт заслуженно продлили. Команда им довольна, тренировки у него очень интересные. В матчах испанец заставляет каждого футболиста играть на максимум, конкуренция высокая, и молодёжь играет. Всё, что мы хотим, то Абаскаль внедряет», — передаёт речь Шавло «РБ Спорт».

Сергей также сказал, что у московской команды под руководством испанского наставника есть реальные шансы на чемпионство в этом сезоне, отметив важность прогресса москвичей.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в Российской премьер-лиге, занеся в свой актив 36 очков после 17 туров.

На первой строчке с 42 баллами расположился петербургский «Зенит».