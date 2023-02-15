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Дюрица: «Хвича – лучший продукт «Локомотива»

15 Февраля 2023 • 17:27 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о Хвиче Кварацхелии, который сейчас блистает в «Наполи». В своё время грузинский полузащитник поиграл в «Локомотиве».

«Вы видите, как Хвича играет в «Наполи»? Это лучший продукт «Локомотива»! – сказал Дюрица, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Яна Дюрицы, Хвича Кварацхелия сменит «Наполи» на более статусный клуб, если он будет продолжать играть на высоком уровне.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 23 официальных матча. В них грузин записал на свой счёт 11 голов и 14 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наполи Ян Дюрица Хвича Кварацхелия
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