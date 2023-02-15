Дьяков — о Захаряне: «Через пару лет путь за границу может быть закрыт, придётся всю жизнь играть в России»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился своим мнением о том, что полузащитник Арсен Захарян не стал переходить в турецкий «Галатасарай».

«Наверное, Захарян считает, что на сегодняшний день в «Динамо» играть лучше и престижнее, чем в «Галатасарае». Через пару лет, возможно, будет закрыт путь за границу. Придётся всю жизнь играть в России. Кому-то, может, это нравится, но не попробовать себя в Европе, если есть такой шанс, – думаю, что это неправильно», — признался Дьяков, слова которого цитирует «РБ Спорт».

Также экс-футболист сказал, что Захаряну стоит принять предложение «Галатасарая», если оно вновь поступит летом 2023 года. Виталий отметил, что турецкая команда регулярно выступает в Лиге чемпионов, чем не могут похвастаться российские клубы.

В нынешней кампании 19-летний россиянин забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах в рамках Российской премьер-лиги.