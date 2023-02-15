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Сунгатулин рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Спартака»

15 Февраля 2023 • 17:17 Комментировать

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота московского «Спартака».

«Думаю, не буду праздновать, если забью «Спартаку». Из уважения к клубу», — цитирует Сунгатулина «РБ Спорт».

21-летний хавбек является воспитанником «красно-белых». Летом прошлого года Сунгатулин перебрался в «Урал» на правах аренды, а текущей зимой екатеринбургский клуб выкупил контракт футболиста у «Спартака» за 200 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Фаниль Сунгатулин
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