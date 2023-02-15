Сунгатулин считает, что «Урал может оказаться в топ-6 РПЛ

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о целях на вторую половину сезона.

«Цели? Подняться как можно выше в турнирной таблице. Топ-6 нам по силам. Если ментально правильно подойдем к возобновлению чемпионата, если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, то можем быть выше, чем сейчас», — цитирует Сунгатулина «РБ Спорт».

Хавбек отметил, что личная цель — стабильно играть в стартовом составе, необходимо оставить позади статус молодого футболиста.

В нынешнем сезоне 21-летний Сунгатулин принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 21 очко.