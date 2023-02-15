Агент Сафонов — об интересе турецких клубов к российским футболистам: «Турки хватают кого попало»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему в последнее время турецкие клубы стали активно интересоваться игроками из РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» интересовался полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, а «Галатасарай» был заинтересован в услугах динамовца Арсена Захаряна.

«Турки хватают кого попало. Думаю, у турецких клубов будут проблемы после землетрясения. Им сейчас не до российских футболистов. В Европе наших футболистов бойкотируют, а Турция к нам нормально относится», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент в чемпионате Турции выступают два российских игрока — полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев и защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов.