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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов — об интересе турецких клубов к российским футболистам: «Турки хватают кого попало»

15 Февраля 2023 • 15:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Фурсан Хиспания
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Через 0 ч. 29 мин.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему в последнее время турецкие клубы стали активно интересоваться игроками из РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» интересовался полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, а «Галатасарай» был заинтересован в услугах динамовца Арсена Захаряна.

«Турки хватают кого попало. Думаю, у турецких клубов будут проблемы после землетрясения. Им сейчас не до российских футболистов. В Европе наших футболистов бойкотируют, а Турция к нам нормально относится», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент в чемпионате Турции выступают два российских игрока — полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев и защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов
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