Кофрие выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие, права на которого принадлежат «Спартаку», пропустит из-за травмы около месяца. Об этом сообщает Foot-National.

По информации источника, 25-летний бельгиец повредил подколенное сухожилие в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:2) и выбыл на четыре недели.

В текущем сезоне Кофрие провёл за Клермон 17 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Ранее сообщалось, что французский клуб может выкупить защитника у «Спартака», если заплатит 4 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает бельгийского футболиста в 1,2 миллиона евро.