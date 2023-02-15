Захарян, Тюкавин и Грулёв принесли «Динамо» победу над «Аланией»

В среду в рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Динамо» проводило товарищеский матч против «Алании». Команда Славиши Йокановича отпраздновала победу со счётом 3:2.

«Динамовцы» вели 2:0 после результативных ударов Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Впрочем, команда из Владикавказа отыгралась благодаря двум голам с пенальти – отличились Батраз Гурциев и Артур Галоян. Победу «бело-голубым» принёс результативный удар Вячеслава Грулёва, нанесённый в средине второго тайма.

В среду «Динамо» проведёт ещё один товарищеский матч – против ЦСКА. Не пропустите текстовую трансляцию.