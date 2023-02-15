Захарян, Тюкавин и Грулёв принесли «Динамо» победу над «Аланией»

В среду в рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Динамо» проводило товарищеский матч против «Алании». Команда Славиши Йокановича отпраздновала победу со счётом 3:2.
«Динамовцы» вели 2:0 после результативных ударов Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Впрочем, команда из Владикавказа отыгралась благодаря двум голам с пенальти – отличились Батраз Гурциев и Артур Галоян. Победу «бело-голубым» принёс результативный удар Вячеслава Грулёва, нанесённый в средине второго тайма.
В среду «Динамо» проведёт ещё один товарищеский матч – против ЦСКА. Не пропустите текстовую трансляцию.
Протокол игры
|(1:0) Захарян Арсен9'
|(2:0) Тюкавин Константин36'
|45'Гурциев Батраз (2:1)
|57'Галоян Артур (2:2)
|(3:2) Грулёв Вячеслав65'
Лещук Игорь•Паршивлюк Сергей•_Maystorovich•Маричаль Перес Николас•Лаксальт Диего•Грулёв Вячеслав•Сулаквелидзе Георгий•Александров Максим•Захарян Арсен•Тюкавин Константин•Гладышев Ярослав
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Качмазов Сослан•Кочиев Хетаг•Плиев Константин•Галоян Артур•Петров Максим Вячеславович•Тарба Заур•Цараев Алан•Гурциев Батраз•Гиоргобиани Николай
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