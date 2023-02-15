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Рианчо: «В «Рубине» мы были большой семьёй»

15 Февраля 2023 • 12:59 Комментировать

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» и тренер по физической подготовке казанского «Рубина» Рауль Рианчо высказался об отрезках своей карьеры в данных командах.

Испанский специалист, выбирая между «красно-белыми» и «рубиновыми», сказал, что доля его тренерской карьеры большей частью выпала именно на Казань.

«У меня появилось больше друзей, они всегда уважали мой труд. В «Рубине» мы были большой семьёй, была более здоровая рабочая среда, чем в «Спартаке», - цитирует эксперта Legalbet.

В «Рубине» Рианчо работал с 2009 по 2014 год, в «Спартаке» - в течение 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Рауль Рианчо
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