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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сунгатулин: «Ла Лига - самая любимая, если пригласят туда, с радостью поеду»

15 Февраля 2023 • 12:42 Комментировать

Игрок екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился своим мнением о любимом европейском чемпионате.

«Ла Лига - самая любимая. Если пригласят туда, с радостью поеду. Испанцы - это вообще фантастика. Как они чувствуют мяч!» - приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Футболист признался, что готов пешком идти в столицу Каталонии, если вдруг когда-нибудь «сине-гранатовые» пригласят его в свой клуб.

Спортсмен также выделил другие коллективы, выступающие в элитном испанском дивизионе – «Реал Сосьедад» и «Сельту».

Игрок заявил, что ему приносит большое удовольствие тот факт, что испанские команды качественно играют в пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Урал Реал Сосьедад Ла Лига Фаниль Сунгатулин
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