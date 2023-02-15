Сунгатулин: «Ла Лига - самая любимая, если пригласят туда, с радостью поеду»

Игрок екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился своим мнением о любимом европейском чемпионате.

«Ла Лига - самая любимая. Если пригласят туда, с радостью поеду. Испанцы - это вообще фантастика. Как они чувствуют мяч!» - приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Футболист признался, что готов пешком идти в столицу Каталонии, если вдруг когда-нибудь «сине-гранатовые» пригласят его в свой клуб.

Спортсмен также выделил другие коллективы, выступающие в элитном испанском дивизионе – «Реал Сосьедад» и «Сельту».

Игрок заявил, что ему приносит большое удовольствие тот факт, что испанские команды качественно играют в пас.