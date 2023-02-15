Леандро Фернандес: «Топ-1 легионер в РПЛ — Данни»

Бывший игрок столичного «Динамо» Леандро Фернандес поделился своим мнением о легионерах в российском чемпионате и особенно обратил внимание на одного португальского игрока.

«Топ-1 легионер в РПЛ — Данни. Я сыграл очень много матчей с ним. Он был действительно хорош», - приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Помимо родившегося в Венесуэле футболиста Леандро Фернандес дополнительно выделил ещё двух игроков – австралийца Люка Уилкшира и немца Кевина Кураньи, отметив, что за московское «Динамо» в своё время выступало большое количество качественных иностранных спортсменов.