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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леандро Фернандес: «Топ-1 легионер в РПЛ — Данни»

15 Февраля 2023 • 12:22 Комментировать

Бывший игрок столичного «Динамо» Леандро Фернандес поделился своим мнением о легионерах в российском чемпионате и особенно обратил внимание на одного португальского игрока.

«Топ-1 легионер в РПЛ — Данни. Я сыграл очень много матчей с ним. Он был действительно хорош», - приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Помимо родившегося в Венесуэле футболиста Леандро Фернандес дополнительно выделил ещё двух игроков – австралийца Люка Уилкшира и немца Кевина Кураньи, отметив, что за московское «Динамо» в своё время выступало большое количество качественных иностранных спортсменов.

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Евро-Футбол.Ру,
Легионеры Динамо Москва Кевин Кураньи Мигель Данни Люк Уилкшир Леандро Фернандес
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