Леандро Фернандес: «Никогда не было никаких проблем в Москве»

Бывший игрок столичного «Динамо» Леандро Фернандес высказался о погодных условиях в России.

Аргентинский спортсмен заявил, что сразу же по прибытии в столицу России чувствовал себя очень хорошо и не пугался холодной погоды, какой бы они ни была, даже, сказал игрок, минус 30 градусов.

«Я и моя семья всегда жили в Москве, у нас никогда не было никаких проблем в городе ни с передвижением, ни с, например, снегом», - приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

В составе «бело-голубой» команды футболист выигрывал серебряные медали национального Кубка и бронзовые медали российского чемпионата.