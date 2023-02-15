Как изменились места проведения сборов клубов чемпионата России

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает, в каких странах клубы Российской премьер-лиги проводили зимние сборы год назад и где они проводят их сейчас. Для наглядности мы составили такую таблицу.
|Клуб РПЛ
|Сборы в январе-феврале 2022 года
|Сборы в январе-феврале 2023 года
|Зенит
|ОАЭ, Португалия, Испания
|Катар, ОАЭ, Иран (товарищеский матч)
|Спартак
|ОАЭ, Турция
|ОАЭ, Турция
|ЦСКА
|Испания
|Турция
|Локомотив
|Испания
|ОАЭ
|Динамо
|Катар, Турция
|ОАЭ, Турция
|Краснодар
|ОАЭ, Испания
|ОАЭ
|Сочи
|Турция
|ОАЭ
|Крылья Советов
|Турция
|Турция
|Пари НН
|Турция
|Турция
|Химки
|Турция
|Турция
|Ростов
|Испания
|ОАЭ
|Ахмат
|Турция
|Турция
|Урал
|ОАЭ
|ОАЭ
Для анализа мы взяли тринадцать клубов, принимающих участие в прошлом и нынешнем сезонах РПЛ (без учёта вылетевших весной 2022 года в Первую лигу «Рубина», «Уфы» и тульского «Арсенала»). Обращает на себя внимание тот факт, что в 2023 году никто из них не проводит сборы в европейских странах (Турция здесь не в счёт, хоть она и входит в число членов ассоциации УЕФА). Причины, думается, понятны. И российские клубы поступили в этом плане разумно. Даже если бы им удалось заранее зарезервировать себе места в тренировочных комплексах условной Марбельи, всё равно имелась бы высока вероятность, что эта бронь была бы отменена в последний момент. Тогда клубам пришлось бы в авральном режимы менять свои планы, что чревато провалом подготовки ко второй части сезона.
Самым популярным местом проведения январско-февральских сборов в прошлом году была Турция – там тренировались и проводили товарищеские матчи семь клубов, выступающих в РПЛ в прошлом и нынешнем сезонах. В 2023 году её обогнали Объединённые Арабские Эмираты – там проводят сборы восемь соответствующих клубов, и там же состоялся Winline Зимний кубок РПЛ. Три клуба, вышедшие в Премьер-лигу минувшим летом из Первой лиги, не выбиваются из общего ряда: «Факел» и «Торпедо» проводят зимние сборы в Турции, «Оренбург» – в ОАЭ и Турции. Получается, что как минимум в одной из этих двух стран прошли этапы подготовки у каждого клуба Российской премьер-лиги. И только «Зенит» потренировался также в другой стране – в Катаре, плюс на 17 февраля у петербургского клуба запланирован товарищеский матч с «Сепаханом» в иранском городе Исфахан.
Кирилл Иванцов
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