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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как изменились места проведения сборов клубов чемпионата России

15 Февраля 2023 • 12:04 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает, в каких странах клубы Российской премьер-лиги проводили зимние сборы год назад и где они проводят их сейчас. Для наглядности мы составили такую таблицу.

Клуб РПЛСборы в январе-феврале 2022 годаСборы в январе-феврале 2023 года 
ЗенитОАЭ, Португалия, ИспанияКатар, ОАЭ, Иран (товарищеский матч)
СпартакОАЭ, ТурцияОАЭ, Турция
ЦСКАИспанияТурция
ЛокомотивИспанияОАЭ
ДинамоКатар, ТурцияОАЭ, Турция
КраснодарОАЭ, ИспанияОАЭ
СочиТурцияОАЭ
Крылья СоветовТурцияТурция
Пари ННТурцияТурция
ХимкиТурцияТурция
РостовИспанияОАЭ
АхматТурцияТурция
УралОАЭОАЭ

Для анализа мы взяли тринадцать клубов, принимающих участие в прошлом и нынешнем сезонах РПЛ (без учёта вылетевших весной 2022 года в Первую лигу «Рубина», «Уфы» и тульского «Арсенала»). Обращает на себя внимание тот факт, что в 2023 году никто из них не проводит сборы в европейских странах (Турция здесь не в счёт, хоть она и входит в число членов ассоциации УЕФА). Причины, думается, понятны. И российские клубы поступили в этом плане разумно. Даже если бы им удалось заранее зарезервировать себе места в тренировочных комплексах условной Марбельи, всё равно имелась бы высока вероятность, что эта бронь была бы отменена в последний момент. Тогда клубам пришлось бы в авральном режимы менять свои планы, что чревато провалом подготовки ко второй части сезона.

Самым популярным местом проведения январско-февральских сборов в прошлом году была Турция – там тренировались и проводили товарищеские матчи семь клубов, выступающих в РПЛ в прошлом и нынешнем сезонах. В 2023 году её обогнали Объединённые Арабские Эмираты – там проводят сборы восемь соответствующих клубов, и там же состоялся Winline Зимний кубок РПЛ. Три клуба, вышедшие в Премьер-лигу минувшим летом из Первой лиги, не выбиваются из общего ряда: «Факел» и «Торпедо» проводят зимние сборы в Турции, «Оренбург» – в ОАЭ и Турции. Получается, что как минимум в одной из этих двух стран прошли этапы подготовки у каждого клуба Российской премьер-лиги. И только «Зенит» потренировался также в другой стране – в Катаре, плюс на 17 февраля у петербургского клуба запланирован товарищеский матч с «Сепаханом» в иранском городе Исфахан.

Кирилл Иванцов

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