Акинфеев рассказал, как относится к трештоку Эмилиано Мартинеса

Российский вратарь Игорь Акинфеев, выступающий за московский ЦСКА, высказался о поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира – 2022.

«Мне не нравится, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то... Нужно уважать друг друга», - приводит слова Акинфеева издание «Спорт-экспресс».

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины победила Францию (3:3,4:2 – по пенальти). Мартинес провел на мундиале семь поединков, в которых пропустил восемь мячей. В трех матчах аргентинец сохранил свои владения в неприкосновенности. Эмилиано был признан лучшим вратарем турнира.