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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев рассказал, что является вершиной карьеры Месси

15 Февраля 2023 • 11:37 Комментировать

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о триумфе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Хотелось, чтобы выиграл Месси. Не из-за того, что он великий футболист, а именно чтобы финальный аккорд был таким. Он еще будет играть, но это - вершина его карьеры. Это случилось, и это прекрасно!» - передает слова российского голкипера издание «Спорт-экспресс».

В финальном поединке чемпионата мира-2022 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы победили в серии пенальти со счетом 4:2. Игровое время завершилось вничью – 3:3.

Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Игорь Акинфеев
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