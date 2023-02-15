Акинфеев рассказал, что является вершиной карьеры Месси

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о триумфе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Хотелось, чтобы выиграл Месси. Не из-за того, что он великий футболист, а именно чтобы финальный аккорд был таким. Он еще будет играть, но это - вершина его карьеры. Это случилось, и это прекрасно!» - передает слова российского голкипера издание «Спорт-экспресс».

В финальном поединке чемпионата мира-2022 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы победили в серии пенальти со счетом 4:2. Игровое время завершилось вничью – 3:3.

Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.