Акинфеев выбрал первого номера сборной России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал вратаря, который заслуживает быть первым номером в сборной России. По его мнению, это место по праву доверили вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России», - передает слова Акинфеева издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний Сафонов провел 17 поединков в Премьер-лиге, в которых пропустил 29 мячей.

В составе национальной сборной России Матвей сыграл восемь матчей и пропустил семь голов.