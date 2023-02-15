Акинфеев назвал лучший матч в карьере

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучший матч в своей футбольной карьере.

«Пускай это будет матч в гостях с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам», - приводит слова российского голкипера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что поединок между «Арсеналом» и «армейцами» состоялся в Лондоне в 2006 году и завершился вничью со счетом 0:0. В той встрече «канониры» нанесли по воротам московского коллектива 14 ударов, семь из которых были в створ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев провел 17 поединков, в которых пропустил 18 голов.