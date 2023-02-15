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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фернандес ждёт трофей от «Динамо» в этом сезоне

15 Февраля 2023 • 09:56 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Леандро Фернандес заявил, что хотел бы победы «бело-голубых» в одном из турниров в нынешнем сезоне.

«В этом году «Динамо» исполняется 100 лет. Хочется, чтобы команда выиграла трофей в этом году. Было бы здорово снова приехать в Москву, чтобы отпраздновать этот успех», - передает слова Фернандеса клубная пресс-служба.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Леандро Фернандес
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