Фернандес ждёт трофей от «Динамо» в этом сезоне

Экс-футболист столичного «Динамо» Леандро Фернандес заявил, что хотел бы победы «бело-голубых» в одном из турниров в нынешнем сезоне.

«В этом году «Динамо» исполняется 100 лет. Хочется, чтобы команда выиграла трофей в этом году. Было бы здорово снова приехать в Москву, чтобы отпраздновать этот успех», - передает слова Фернандеса клубная пресс-служба.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.