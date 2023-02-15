На Украине требуют жёсткого наказания для российских клубов после массовой драки

Андрей Павелко, который занимает пост главы Украинской ассоциации футбола, высказался об инциденте в Турции между футболистами «Миная» и ярославского «Шинника».

В интервью Sport.ua руководитель заявил, что обратился в Турецкую федерацию футбола с просьбой принять меры в отношении «агрессивных россиян». Он требует максимальной изоляции российских команд.

«Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран - это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!», - заявил Павелко.

Напомним, что футболисты «Миная» и «Шинника» устроили массовую драку в одном из турецких отелей во время тренировочного сбора.