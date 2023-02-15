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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На Украине требуют жёсткого наказания для российских клубов после массовой драки

15 Февраля 2023 • 09:24 Комментировать (1)

Андрей Павелко, который занимает пост главы Украинской ассоциации футбола, высказался об инциденте в Турции между футболистами «Миная» и ярославского «Шинника».

В интервью Sport.ua руководитель заявил, что обратился в Турецкую федерацию футбола с просьбой принять меры в отношении «агрессивных россиян». Он требует максимальной изоляции российских команд.

«Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран - это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!», - заявил Павелко.

Напомним, что футболисты «Миная» и «Шинника» устроили массовую драку в одном из турецких отелей во время тренировочного сбора.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Павелко
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Комментарии (1)
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wild cat
15 Февраля 2023 в 09:47
тюю..а надеть намордники на цывилизованых сваих фуцбалистаф ни пробавал? энта идинствиный путь к бизапаснасти..))
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