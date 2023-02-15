В «Динамо» высказались о будущем Бувача

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», поделился мнением о будущем спортивного директора «бело-голубых» Желько Бувача.

«Положительные моменты, которые случились с нашим клубом за последние годы, в немалой степени - заслуга Желько. То, что сделано - его большая заслуга. Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества», - приводит слова Гафина издание Sport24.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 баллов располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от идущего третьим «Ростова» на шесть пунктов.